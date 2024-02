O chef que joga na Liga dos Campeões da gastronomia

A conversa, agora no presente, começa mesmo por aí. E quando fala de futebol o chef Vladmir sorri com os olhos. Confessa mesmo que só depois de ter ganhado a primeira estrela Michelin é que deixou de pensar no futebol para o seu futuro. Recorda a primeira vez que chegou ao Penha Longa para um estágio na cozinha, depois de sair do Centro Profissional do Seixal, onde tirou Cozinha e Pastelaria , tinha então 18 anos. "Viemos três alunos estagiar e disseram-nos logo que para ficar era necessário dar mesmo o máximo". Deu e ficou. Até que passados três anos saiu para o restaurante da Fortaleza do Guincho, casa de chefs de renome e com estrela Michelin. E por lá trabalhou com o francês Vincent Farges (hoje no restaurante Epur também com uma estrela Michelin). Depois ainda passou por Espanha, pela cozinha liderada pelo conceituado chef espanhol Quique Dacosta (que tem um dos seus restaurantes com três estrelas Michelin). Depois, em 2015, regressou à Penha Longa, para o Lab, para ser o segundo cozinheiro de Sergi Arola. E passado um ano de "trabalho árduo com uma equipa muito pequena" chegou a estrela Michelin. "Foi uma grande emoção, uma noite de choro pelos sacrifícios que fizemos enquanto equipa. Foi como se tivesse ganhado uma Liga de Campeões, uma noite fantástica". E foi precisamente a partir desse momento que as dúvidas de continuar ou não uma carreira na cozinha se dissiparam. "Tinha muitas dúvidas quando saí da Fortaleza do Guincho. Trabalhar lá foi um choque muito grande, não estava preparado mentalmente para o nível de exigência, e, ao mesmo tempo, ainda alimentava a esperança de jogar futebol. Foi a pior e, ao mesmo tempo, a melhor fase em termos de trabalho e de vida. Passei por situações em que pensei desistir." Mas não o fez. Talvez reflexo dos ensinamentos estoicos da mãe Maria Alice.