O cão mais velho do mundo é português, chama-se Bobi e tem 30 anos

Chama-se Bobi, tem 30 anos e 266 dias, vive em Leiria e foi considerado pelo Guinness World Records o cão mais velho do mundo e também o mais velho de sempre.

De raça Rafeiro do Alentejo, viveu sempre com a família Costa na aldeia de Conqueiros, em Leiria. E agora que foi identificado, bateu a marca do anterior cão considerado mais velho, que residia na Austrália e tinha 29 anos e cinco meses.

"Tinha oito anos quando o tive [agora tem 38]. O meu pai era caçador e teve sempre imensos cães", contou o dono, Leonel Costa.

Bobi nasceu de uma ninhada de um outro cão da família. Mas como era impossível ficar com todos, o pai tirou-os de casa: "Infelizmente, nessa altura era considerado normal pelas pessoas mais velhas que não podiam ter mais animais em casa enterrar os animais num buraco para que não sobrevivessem", disse Leonel ao Guinness.

Mas Bobi escapou e a mãe continuou a visitá-lo no local onde tinha dado à Luz. Leonel, que na altura tinha oito anos, apercebeu-se, e ficou com o cão, à revelia do pai, que só mais tarde soube do sucedido.

Leonel acha que o segredo da longevidade do cão está no facto de Bobi nunca ter estado preso e passar os dias no quintal na companhia de gatos e junto à lareira quando está frio.

O dono nunca pensou que Bobi poderia ser o cão mais velho do mundo... até há relativamente pouco tempo. "Nunca pensei em registar o Bobi para bater o recorde porque felizmente os nossos animais sempre duraram muitos anos", explicou, recordando que a mãe do cão, Gira, viveu até aos 18 anos, e outro cão que teve, o Chicote, viveu até aos 22 anos. "Vemos situações como esta como um resultado normal decorrente da vida que eles levam, mas o Bobi é único", concluiu Leonel.