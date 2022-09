"O cagarro é o meu pássaro preferido, porque só os oiço quando estou na Ilha do Pico"

A sua virtude preferida?

Empatia.



A qualidade que mais aprecia num homem?

Honestidade.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Confiança.



O que aprecia mais nos seus amigos?

Capacidade de aceitação.



O seu principal defeito?

Ser demasiado "politicamente correto".



A sua ocupação preferida?

Estar com a minha mulher e os meus filhos.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Representada num quadro, seria uma cena de um serão em família, numa casa com vista sobre o mar e, enquanto uns tocam piano, a minha mulher e eu bebemos um belo vinho.



Um desgosto?

Perder o olfato.



O que é que gostaria de ser?

Uma pessoa que nunca para de aprender com outros.



Em que país gostaria de viver?

Portugal.



A cor preferida?

O verde das vinhas.



A flor de que gosta?

Flores selvagens.



O pássaro que prefere?

Cagarro, porque só os oiço quando estou na ilha do Pico.

O autor preferido em prosa?

George Orwell.



Poetas preferidos?

Fernando Pessoa.



O seu herói da ficção?

James Bond (na versão Sean Connery).



Heroínas favoritas na ficção?

Imperatriz Furiosa (Charlize Theron) - Mad Max.

Os heróis da vida real?

Viticultores do Pico.



As heroínas históricas?

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu M.C., conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Se todos tivéssemos 1% da sua capacidade de dar, seriamos todos melhores.



Os pintores preferidos?

Monet, Picasso e a Carlota Pinto Leite (minha sobrinha).

Compositores preferidos?

Rachmaninov e Paul Simon.



Os seus nomes preferidos?

Maria da Luz e Diogo.



O que detesta acima de tudo?

Batota.



A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.



O feito militar que mais admira?

Não consigo, por princípio, admirar feitos militares, mas a resistência ucraniana é comovente.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar.



Como gostaria de morrer?

Em paz, abraçado à minha mulher.



Estado de espírito atual?

Inquieto, como dizem os açorianos.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os erros que se transformam em aprendizagem e que nos fazem crescer.



A sua divisa?

Criatividade.