O altar-palco que a Igreja propôs para o Parque Eduardo VII e que a CML rejeitou

O Observador divulgou esta sexta-feira a imagem daquele que poderá ser o segundo palco da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no parque Eduardo VII, em Lisboa.

Segundo a SIC, a proposta da imagem que está a ser avançada, um palco de grandes dimensões com uma longa escadaria e várias torres brancas, foi rejeitado por quatro vezes pela Câmara de Lisboa, não só pelo tamanho da estrutura mas também por causa do preço. Contudo, ainda nada está adjudicado.

O altar do Parque Eduardo VII, refira-se, tem um custo estimado de cerca de dois milhões de euros.

Face aos custos do primeiro palco, no Parque Tejo, o Presidente da República já havia alertado sobre este segundo palco, tendo pedido um "altarzinho".

Deverá ser neste local que será dado o pontapé de saída da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, a 1 de agosto, com a missa presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

Este evento nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.