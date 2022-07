Novo estudo vai analisar Sustentabilidade e Resiliência do Sistema de Saúde

A Parceria para a Sustentabilidade e Resiliência dos Sistemas de Saúde (PHSSR), criada em 2020 pela London School of Economics, pelo Fórum Económico Mundial e pela AstraZeneca, em Portugal vai analisar como melhorar a sustentabilidade e resiliência do sistema de saúde do país.

De acordo com um comunicado envido às redações, a PHSSR anuncia que este novo estudo, que conta com a parceria do Instituto Superior Técnico (IST) e o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, "irá identificar pontos fracos, oportunidades e riscos para a sustentabilidade e resiliência do sistema de saúde português, integrando ainda recomendações de políticas, geradas e discutidas por um grupo alargado de especialistas de diferentes áreas afetas à saúde."

Sob a coordenação da investigadora Mónica Oliveira, do IST, e em colaboração com a investigadora Aida Isabel Tavares, do ISEG, este estudo está atualmente ativo em mais de 20 países e irá utilizar uma estrutura desenvolvida pela London School of Economics para analisar o sistema de saúde em sete domínios: Financiamento, Governança, Recursos humanos, Medicamentos e tecnologia, Prestação de serviços, Saúde da população e sustentabilidade ambiental.