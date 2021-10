O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o príncipe Amyn Aga Khan, inauguraram ontem o Westmont Hospitality Hall, um centro de conhecimento no campus de Carcavelos da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), dedicado à inovação no setor do turismo e da hospitalidade.

O centro será a "casa" do Westmont Institute of Tourism & Hospitality (WiTH), entidade que resulta de uma parceria - firmada já em 2019 - entre a faculdade portuguesa de gestão e o Westmont Hospitality Group, um grupo de hotelaria que gere mais de 400 hotéis em três continentes.