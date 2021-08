Nova praia fluvial no Alqueva nasce na aldeia que deu nome à barragem

"A praia já está em funcionamento há cerca de duas semanas", mas a "inauguração oficial" está marcada para esta quarta-feira (4), revelou o presidente da Câmara de Portel, José Manuel Grilo, em declarações à agência Lusa.

Segundo o município, a cerimónia de inauguração oficial da nova praia, a quarta a ser criada na albufeira do Alqueva e a segunda do concelho, realiza-se às 17:30, nesta zona balnear, com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

O autarca adiantou que o projeto da nova praia envolveu um investimento de "cerca de 600 mil euros", explicando que o valor da obra subiu 200 mil euros em relação ao "inicialmente previsto", que era de 400 mil.

Do total investido, o projeto contou com um "financiamento de 300 mil euros" do programa Valorizar, do Turismo de Portugal, indicou José Manuel Grilo.

Situada a cerca de um quilómetro da aldeia de Alqueva, a nova praia, construída numa "baía da barragem", tem 150 metros de areal com vigilância, além de bar, balneários, casas de banho e equipamentos de apoio, incluindo para pessoas com mobilidade reduzida.

Esta nova zona balnear, cujo acesso se faz através de uma "estrada asfaltada", conta ainda com um ancoradouro nas proximidades, que já existia, assinalou o autarca.

Lembrando que esta será "a quarta praia do Alqueva e a segunda de Portel", o autarca considerou que o investimento nestas infraestruturas foi "uma aposta ganha, pelo número de pessoas que as utilizam e pelo movimento no comércio e na restauração locais".

As praias "contribuem para o desenvolvimento turístico do concelho e do Alentejo" e este projeto "traz ganhos para toda a região e para os concelhos 'banhados' pelo lago Alqueva", acrescentou.

Uma outra praia fluvial no Alqueva está em construção perto da aldeia de Montes Juntos, no concelho de Alandroal, também no distrito de Évora.

Já existem outras três destas zonas balneares nas margens portuguesas da albufeira do Alqueva, situadas em Amieira, também no concelho de Portel, em Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz, e em Mourão, no distrito de Évora.