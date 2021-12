Noite de passagem de ano sem chuva e temperaturas entre 2 e 13ºC

A passagem de ano de 2021 para 2022 será feita sem chuva e com temperaturas que podem variar entre os 8 e os 13ºC no litoral e entre os 2 e os 8ºC nas regiões do interior, indica o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre o estado do tempo para o continente no período de fim de ano.

"Na noite de passagem de ano, prevê-se uma situação de tempo estável, com ausência de precipitação, com nebulosidade alta e temperaturas a variar aproximadamente entre 8 e 13°C no litoral e entre 2 e 8°C nas regiões do interior, em especial na região de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Beira Alta", pode ler-se.

Melhor sorte vai ter quem vai passar o Réveillon na Madeira, que terá "temperaturas acima do normal para a época do ano", com a temperatura máxima a poder variar "entre 22 e 24°C no Porto Santo e no Funchal, respetivamente, e a temperatura mínima entre 17 e 18°C, respetivamente".

Nos arquipélago dos Açores, a situação será bem diferente, uma vez que está prevista chuva e rajadas de vento "que poderão atingir os 90 a 100 km/h, em especial nos Grupos Central e Oriental".

Voltando ao continente, o IPMA indica que este período de fim de ano está a ser marcado por temperaturas "amenas, com valores significativamente acima do normal para o mês de dezembro (entre 2 a 6/7°C)". "As temperaturas máximas deverão atingir valores entre 18 e 23°C, exceto no nordeste transmontano e na Beira Alta, onde deverão ser ligeiramente inferiores, e mais baixas, nos locais onde os nevoeiros persistirem", refere o comunicado.

Para domingo, dia 2, "está prevista uma pequena descida dos valores da temperatura máxima nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, e eventual precipitação a norte do referido sistema", mas "deverão verificar-se valores da temperatura máxima entre 18 e 20°C no Alentejo e no Algarve, e no restante do território deverão variar entre 15 e 18°C, com os valores mais baixos previstos para o extremo norte".