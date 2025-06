"Nenhum país está preparado a 100% para responder a uma catástrofe como a de Marrocos"

A margem de tempo para procurar sobreviventes depende de algumas variáveis. A primeira é a própria intensidade da catástrofe: quanto mais intensa, mais danos estruturais e mais vítimas causa. A segunda tem a ver com o tipo de estruturas existentes: se estas foram construídas, ou não, de acordo com as normas de segurança antissísmica. E a terceira, obviamente, com o tempo decorrido desde que aconteceu o desastre, até ao início da resposta. Quanto mais cedo o salvamento e o resgate, mais hipóteses há de sobrevivência. Embora esta também dependa de certos fatores, como do acesso a água e alimentos, das próprias lesões que as vítimas possam ter sofrido e das condições atmosféricas a que estão sujeitas - já que temperaturas e clima adversos também têm influência na capacidade de resistência das vítimas. Mas há outra componente importante, que tem a ver com a formação e eficiência das equipas de salvamento, dos meios que têm, desde a escavação aos cães para detetar vítimas que poderão estar nos edifícios colapsados, até aos meios e equipamentos na área da Medicina de Emergência, para que se possa intervir imediatamente. Ou seja, quanto mais profissionalizadas forem as equipas, maiores são as hipóteses de salvar vítimas.