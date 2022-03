Navio ao largo dos Açores afunda-se com Lamborghinis e Bentleys

O navio Felicity Ace, que transportava milhares de carros, como Porsches e Bentleys, afundou-se esta terça-feira, depois de se ter incendiado há cerca de duas semanas ao largo do Faial, nos Açores, obrigando à retirada dos 22 tripulantes, avança a Marinha Portuguesa.

Estão agora no fundo do mar milhares de carros de luxo, segundo avançou a Reuters. Serão exemplares de marcas como Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini.

O navio mercante Felicity Ace começou a ser rebocado a 25 de fevereiro, mas, segundo a Marinha Portuguesa, a embarcação "perdeu estabilidade tendo vindo a afundar-se a cerca 25 milhas náuticas, o equivalente a 46 quilómetros", já fora do limite da Zona Económica e Exclusiva de Portugal, "numa área cuja profundidade ronda os 3 mil metros".

"No local registam-se alguns destroços e uma pequena mancha de resíduos oleosos, que está a ser dispersa pelos jatos de água dos rebocadores e que se encontra a ser monitorizada pela Direção de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional e pela Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA)", indica a Marinha Portuguesa, que continua a acompanhar a situação.

O navio mercante "Felicity Ace", que transportava cerca de quatro mil automóveis, que se destinavam ao mercado norte-americano, emitiu a 16 de fevereiro um alerta por ter "fogo ativo no porão de carga", numa altura em que se encontrava a cerca de 90 milhas náuticas (cerca de 170 quilómetros) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores.

Os 22 tripulantes foram resgatados e transportados em segurança para o aeroporto da Horta.

O 'Felicity Ace', com bandeira do Panamá, tinha partido de Emden, na Alemanha, com destino ao porto de Davisville, no estado norte-americano de Rhode Island.

Com Lusa