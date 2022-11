Em março de 1991, um tremor elevou-se do subsolo da ilha filipina de Luzon. Após 500 anos de dormência, os 1400 metros do vulcão Pinatubo, localizado 85 Km a noroeste de Manila, agitavam-se. Com junho, o rebuliço de explosões elevou nuvens de matéria vulcânica a 19 Km na atmosfera. Prenuncio para o capítulo seguinte. Das profundezas, 32 Km sob o cone do Pinatubo, o magma subia em direção à superfície. Sucediam-se ligeiros terramotos vulcânicos. No início de junho, o magma irrompeu. Parca de gás, a matéria expelida formou uma cúpula de lava. Abaixo, milhões de toneladas de magma impregnado de gás pressionavam o cone vulcânico que soçobrou. A explosão deu-se num cataclismo de cinzas. Fluxos piroclásticos aceleraram a centenas de quilómetros por hora nas vertentes do Pinatubo. Nos céus, a nuvem de cinza cobriu 125 mil Km2 e juntou-se ao caos atmosférico associado ao tufão que assolava a ilha.

Quando em agosto do mesmo ano a atividade vulcânica cessou, acima de 800 vidas tinham sucumbido à violência do vulcão. A segunda maior erupção vulcânica do século XX (superada pela erupção de 1912 do Monte Novarupta, no Alasca), elevou na atmosfera uma coluna de cinzas com 35 Km. O seio da nuvem iluminou-se de raios e ventos ciclónicos apontavam ao solo. A nuvem originada a 12 de junho de 1991, receberia oficialmente o seu nome 26 anos mais tarde. As populações filipinas assistiam ao nascimento de uma Flammagenitus, também conhecida não oficialmente como Pyrocumulus, por também provir de grandes fogos florestais.