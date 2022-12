São nascimentos pré-guerra na Ucrânia, gravidezes que ocorreram antes desta crise e acredito que, em 2023, esse aumento não se irá manter devido ao impacto da guerra. O aumento do custo de vida, a inflação, o clima de insegurança, a mudança no setor da energia e o facto de não haver um cenário de melhoria à vista - pelo contrário, achamos que caminhamos para uma situação ainda mais complicada para as famílias portuguesas - irão pôr um travão aos nascimentos", prevê Vanessa Cunha, socióloga e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa).

As decisões reprodutivas estão muito dependentes das conjunturas e, se as perspetivas são negativas, as pessoas não avançam com a decisão de ter filhos. O principal fator para criar um clima positivo é ter trabalho não precário, refere a investigadora.