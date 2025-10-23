Nas primeiras horas de venda, 'Astérix na Lusitânia' bate obras de Fernando Pessoa na Bertrand do Chiado

O 41º álbum de umas das mais conhecidas séries de banda desenhada do mundo chegou às livrarias nesta quinta-feira, 23 de outubro. Em poucas horas, “Astérix na Lusitânia” mostrou que o interesse dos leitores segue animado. Na Bertrand do Chiado, foram vendidos cerca de 40 exemplares até às 14h, muito acima do número médio diário para as obras de Fernando Pessoa, as campeãs de venda nesta unidade."Já recebemos algum feedback de pessoas que leram, nas redes sociais, a elogiar bastante. É o primeiro dia nas bancas. Esteve cerca de três meses em pré-venda e tivemos mais de seis mil unidades vendidas, o que para um álbum de banda desenhada é algo histórico", afirma ao DN João Miguel Garrido, gestor de marca e produto do grupo Leya..Fã do Astérix desde criança, quando leu os primeiros exemplares emprestados, o professor de geografia David Gomes estava entre os clientes, expectante para rever a dupla de gauleses. "O encanto é o da viagem, seja qual for o destino", diz.“Astérix na Lusitânia” tem uma tiragem mundial prevista de cinco milhões de exemplares, em 19 línguas e dialetos. Em Portugal, cerca de 80.000 exemplares estão à venda.A obra será apresentada numa lançamento oficial com os autores no espaço cultural do El Corte Inglés em Lisboa, no dia 27 de outubro, segunda-feira..'Astérix na Lusitânia' é lançado esta quinta-feira. "Nós queremos que o país goste”, dizem autores.'Astérix na Lusitânia'. Conheça a capa e novos personagens do 41º álbum das aventuras do gaulês