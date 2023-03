Narcotráfico. Identificados quatro homens e apreendidas duas embarcações a sul de Portugal

As autoridades portuguesas identificaram na madrugada desta quarta-feira quatro homens, de nacionalidade espanhola, e apreenderam duas embarcações de alta velocidade a Sul de Portugal por "suspeitas de atividade de narcotráfico".

Numa operação conjunta, a Marinha, Autoridade Marítima Nacional e Força Aérea "desenvolveram esta noite uma operação conjunta em águas internacionais a sul de Portugal, que resultou na identificação de quatro homens, de nacionalidade espanhola, com idades compreendidas entre os 33 e os 55 anos e na apreensão de duas embarcações de alta velocidade, suspeitas de atividade de narcotráfico", refere o comunicado das três entidades envolvidas nesta missão.

Depois de terem sido "monitorizados movimentos suspeitos das embarcações", foram levadas a cabo "duas operações de abordagem em águas internacionais, visando as referidas embarcações, a cerca de 80 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 148 quilómetros, a sul do território continental".

As autoridades explicam que uma das abordagens foi efetuada pelos meios da Marinha, operados por Fuzileiros e a outra foi realizada pela Autoridade Marítima Nacional, através de elementos da Polícia Marítima.

Em dois meses, Polícia Marítima apreende 16,48 toneladas de droga, quase tanto como em 2022

As duas embarcações "foram conduzidas para o porto de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação, tendo os quando indivíduos sido conduzidos para o mesmo porto, para identificação", refere ainda a nota.

Os resultados desta operação conjunta somam-se aos já registados este ano, que está a ser marcado pelo grande aumento no número de detidos e droga apreendida.

Em apenas dois meses, a Polícia Marítima apreendeu 16,48 toneladas de estupefacientes (haxixe), quase a mesma quantidade da que foi apreendida em 2022 (16,52 toneladas de haxixe e cocaína).

Em 2023 regista-se também um expressivo aumento no número de detidos/identificados, só em janeiro e fevereiro foram 19, o que corresponde a mais do triplo em comparação com o ano passado.

A Autoridade Marítima Nacional, nomeadamente a Polícia Marítima, em colaboração com a Marinha Portuguesa, registou:

Em 2021:

- 5 embarcações de alta velocidade apreendidas;

- 3 pessoas detidas/identificadas;

- 5,14 toneladas de estupefacientes apreendidos (haxixe);

Em 2022:

- 15 embarcações de alta velocidade apreendidas;

- 6 pessoas detidas/identificadas;

- 16,52 toneladas de estupefacientes apreendidos (haxixe e cocaína);

Em 2023:

- 9 embarcações de alta velocidade apreendidas;

- 19 pessoas detidas/identificadas;

- 16,48 toneladas de estupefacientes apreendidos (haxixe)