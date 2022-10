"Não há nada como este paraíso à beira-mar plantado"

A sua virtude preferida?

Resiliência e otimismo - acredito que nada como energia positiva para nos ajudar a ultrapassar as adversidades.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Humildade

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Humildade

O que aprecia mais nos seus amigos?

A disponibilidade e a generosidade

O seu principal defeito?

A dificuldade de dizer "não"!

A sua ocupação preferida?

A minha família; viajar e descobrir novos sítios; brincar com os meus filhos e ter longas refeições à volta de uma mesa com todos!

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Ter a minha família e amigos reunidos e com saúde.

Um desgosto?

A morte da minha mãe.

O que é que gostaria de ser?

Chef ou guia de viagens em países exóticos.

Em que país gostaria de viver?

No que vivo, em Portugal. Já tive ótimas experiências em Maputo, Paris e Copenhaga, mas nada como este paraíso à beira-mar plantado.

A cor preferida?

Verde seco.

A flor de que gosta?

As gerberas.

O pássaro que prefere?

A cegonha - acabo de ser mãe.

O autor preferido em prosa?

Alguns... Houve uma fase na minha vida que não parei ate ler todos os livros de Gabriel Garcia Márquez. Autor português, gosto muito do Domingos Amaral.

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa.

O seu herói da ficção?

James Bond - 007. Alia humor, sedução e perspicácia

Heroínas favoritas na ficção?

Pocahontas. Alia simplicidade, generosidade e amor

Os heróis da vida real?

A minha mãe...

As heroínas históricas?

Madre Teresa de Calcutá.

Os pintores preferidos?

Júlio Pomar.

Compositores preferidos?

Rodrigo Leão

Os seus nomes preferidos?

João - um dos meus enteados; Manuel - nome do meu filho; Nuno - nome do meu marido.

O que detesta acima de tudo?

Hipocrisia.

A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.

O feito militar que mais admira?

Liberdade sem guerra - o nosso 25 de Abril.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar - muitas vezes sonhei que conseguia voar e dá uma fantástica sensação de liberdade.

Como gostaria de morrer?

Em paz e sem arrependimentos.

Estado de espírito atual?

Tranquilidade e felicidade.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os que são feitos com inocência.

A sua divisa?

"Life isn"t about waiting for the storm to pass... It"s about learning to dance in the rain" - Vivian Greene.