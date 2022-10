A sua virtude preferida?

Teimosia.



A qualidade que mais aprecia num homem?

Integridade.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Astúcia.



O que aprecia mais nos seus amigos?

Lealdade.



O seu principal defeito?

A Teimosia.



A sua ocupação preferida?

Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Depois, estar em família e fazer desporto.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Porto Campeão.



Um desgosto?

Todas as mortes de todos os amigos e familiares. Lido mal com a morte.



O que é que gostaria de ser?

Exatamente o que sou.



Em que país gostaria de viver?

Detestaria ter de viver fora de Portugal.



A cor preferida?

Azul e branco.



A flor de que gosta?

Orquídea.



O pássaro que prefere?

Falcão.



O autor preferido em prosa?

Eça de Queiroz.



Poetas preferidos?

Fernando Pessoa.



O seu herói da ficção?

Corto Maltese.





Heroínas favoritas na ficção?

Carrie Mathison, em Homeland.



Os heróis da vida real?

António de Oliveira Salazar, Infante D. Henrique, Afonso Henriques.



As heroínas históricas?

Rainha Santa Isabel, Inês de Castro e Amália Rodrigues.



Os pintores preferidos?

Júlio Pomar e Vhils.



Compositores preferidos?

Vinicius de Moraes.



Os seus nomes preferidos?

Gonçalo Nuno, Rodrigo Maria, Nuno Frederico e Manuel Maria: o nome dos meus filhos.



O que detesta acima de tudo?

Perder.



A personagem histórica que mais despreza?

Josef Staline.



O feito militar que mais admira?

As Batalhas de S.Mamede, Aljubarrota e o Desembarque na Normandia.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Eternidade.



Como gostaria de morrer?

Não queria morrer. A ter de ser, sem dor e com a família.



Estado de espírito atual?

Felicidade, liberdade e realização.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Todos os que geraram arrependimento.



A sua divisa?

Não há batalha mais amargamente perdida do que aquela em que não se lutou!