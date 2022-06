Nãm e Delta Cafés abrem nova quinta de produção de cogumelos em Cascais

Tendo como principal objetivo "a recolha controlada e certificada da borra de café Delta e na sua posterior utilização para a produção sustentável e consciente de cogumelos, este projeto de economia circular completa o seu ciclo com a venda dos referidos cogumelos e ainda com a utilização do composto residual enquanto fertilizante biológico para utilização nas hortas comunitárias de Cascais", informa a Delta em comunicado.

A Nãm Urban Farm em Lisboa, Marvila, e a unidade de produção de Famões, em Odivelas, registam atualmente uma capacidade de produção de 30 toneladas de cogumelos anuais, o que equivale a 100 toneladas de borra de café reutilizada. Esta nova unidade, em Cascais, irá produzir numa fase inicial 8 toneladas de cogumelos por ano. Não foram divulgados os valores do investimento nesta abertura.

Para Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, "A sustentabilidade está no nosso ADN e a expansão da Nãm Urban Farm é resultado da conciliação da sustentabilidade com a rentabilidade, demonstrando que é possível aportar sempre valor ao mercado, através de um projeto de economia circular, que consiste na redução da pegada ecológica e na maximização do impacto positivo na sociedade. A abertura de mais uma Nãm Urban Farm é motivo de orgulho e demonstra que todos estamos comprometidos para uma mudança ecológica gradual em prol de um futuro melhor".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Gerar valor económico e, em simultâneo, também ambiental e social é fundamental para a transição verde e justa e a Câmara Municipal de Cascais congratula-se pela vinda da Nãm Urban Farm para o concelho e espera que este exemplo ajude a inspirar mais empreendedores para o negócio de impacto ambiental e para o emprego verde no concelho. Modelos de produção e consumo mais sustentáveis são uma emergência face às Alterações Climáticas e, por isso, procuramos, e facilitaremos, que a comunidade de Cascais (consumidores e negócios) disponha, cada vez mais, de ofertas locais ambientalmente mais responsáveis", refere Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais.

A Nãm Urban Farm Cascais está de portas abertas ao público de quarta a domingo das 8 às 16h.

Os cogumelos Nãm podem ser adquiridos nas Nãm Urban Farm diretamente ou pelo website.