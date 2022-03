Desde 2017 que a freguesia de Marinha das Ondas, no concelho da Figueira da Foz, é um verdadeiro caldo multicultural. Os primeiros imigrantes chegaram nessa primavera, para trabalhar na empresa Lusiaves, e desde então foram ocupando as casas desabitadas. Hoje, mais de 10% da população é constituída por imigrantes do Nepal, da Índia e do Bangladesh. Serão agora mais de 400, homens e mulheres, na sua maioria famílias jovens, sendo que "já nasceram cá mais de 30 bebés", conta ao DN Isabel Cordeiro, uma das mentoras da escola do ensino de português, que muito tem contribuído para a integração desta comunidade. Vai para cinco anos que Isabel percebeu que era preciso fazer alguma coisa. Funcionária da mesma empresa onde trabalham, sabia que estavam a chegar com as famílias mas não imaginava as dificuldades de integração. "Só o percebi quando um dia, através de uma menina nossa conhecida, soube que as crianças, na escola, não interagiam com as outras, por causa da língua... e foi isso que me fez despertar para as mães, para os pais".

O projeto acabou por nascer exatamente há cinco anos, em março de 2017. "O objetivo é ensinar a língua portuguesa aos imigrantes asiáticos que vieram trabalhar na nossa freguesia. Tal contribuiu também para a sua integração na comunidade e por isso começaram a trazer as suas famílias. Além disso, alguns conseguiram obter a nacionalidade, porque frequentaram cursos de certificação em língua portuguesa", conta ao DN Isabel Cordeiro, enquanto recorda que, ainda naquele sábado, ligou para Dulce Pedrosa, uma amiga que era professora de português, e foi uma peça fundamental neste projeto. A elas juntaram-se Fernanda Jordão e Vera Parracho. Estava formado o quarto fantástico que haveria de liderar uma iniciativa que começou de forma empírica, mas que acabou por se tornar num caso sério, e num exemplo de integração, sobretudo.