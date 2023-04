Mulher terá vivido com cadáver do pai durante 15 anos

Na tarde deste domingo, duas pessoas foram encontradas mortas num apartamento na Avenida Tomás Ribeiro, em Linda-a-Velha, concelho de Oeiras. A descoberta foi feita após o alerta dado às 14:52 pelos vizinhos que davam conta de um mau "cheiro intenso" nas escadas do prédio, explicou ao DN Edgar Cassamo, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Dafundo.

Os cadáveres estavam em elevado estado de decomposição e serão pai e filha, que terão morrido com anos de diferença, segundo o JN. De acordo com este cenário, a mulher terá vivido com o cadáver do pai durante 15 anos.

O segundo comandante dos bombeiros do Dafundo explica que à chegada ao local receberam "informações de populares" de que "uma vizinha não era vista há, sensivelmente, quatro a cinco dias".

A PSP esteve no local, dando autorização aos bombeiros para proceder à abertura de porta do 2.º direito, o apartamento da senhora que não era vista pelos vizinhos há cerca de uma semana. "A equipa ao entrar depara-se com dois corpos no interior da residência em elevado estado de decomposição", referiu a mesma fonte.

Segundo o Correio da Manhã (CM), os corpos são de "uma mulher com cerca de 50 anos e o seu pai, que teria 80 quando morreu".

O jornal noticia que o corpo da mulher estava "em avançado estado de decomposição, o que indicia que estaria morta há algumas semanas", e que o idoso se encontrava "num estado de completa mumificação, só possível num corpo sem vida há mais de uma década".

"A casa estava recheada de lixo, acumulado ao longo de anos. E foi numa das salas que a mulher foi encontrada. Num dos quartos estava o que restava do corpo do pai [...]. Ainda assim, não há indícios de crime neste caso", refere o jornal.

Os cadáveres foram transportados para o Instituto de Medicina Legal e a investigação do caso está a cargo da Polícia Judiciária, que também esteve no local.

