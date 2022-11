Mulher suspeita de matar filho de ano e meio "com arma branca" em Santo André

Santiago do Cacém

Uma mulher foi detida esta segunda-feira pela GNR, em Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém (Setúbal), pelo alegado homicídio do filho, um menino de um ano e meio, com recurso a "uma arma branca", revelou fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte contactada pela agência Lusa, a suspeita, de nacionalidade brasileira, terá "entre 20 e 25 anos".

A mulher, suspeita de matar o filho na habitação onde residiam no Bairro do Pinhal, na cidade de Vila Nova de Santo André, "usou uma arma branca", firmou a fonte da GNR.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O alerta foi dado cerca das 06:00 pelo pai da criança, que se encontra a residir em França, através do posto da GNR de Santo André e da linha 112.

Os militares da Guarda deslocaram-se ao local e, já no interior da residência, verificaram se havia ou não mais alguém em casa e procederam à detenção da mulher, às 06:15, a qual foi levada para o posto territorial.

Anteriormente, uma fonte da GNR já tinha dito à Lusa que a força de segurança foi alertada pelo pai da criança, depois de este ter sido contactado pela mãe para o informar da morte do menino.

Uma equipa da Polícia Judiciária já tomou conta do caso e encontra-se no local a proceder a averiguações.