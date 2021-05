Atropelamento mortal. Comboios já circulam na Linha do Sul

A circulação ferroviária na Linha do Sul, que estava interrompida entre Corroios e Fogueteiro, no Seixal, por causa de um atropelamento mortal, foi retomada cerca das 10:45 numa das vias, onde os comboios circulam alternadamente nos dois sentidos.

Segundo disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal, a circulação faz-se nos dois sentidos, mas apenas numa das vias, até que as autoridades terminem as operações para remoção do corpo.

Segundo o CDOS, a vítima mortal é uma mulher e o alerta foi recebido às 08:35 de hoje.

Para o local foram elementos dos bombeiros da Amora, a viatura médica de Almada, uma ambulância do INEM e a PSP, num total de 20 operacionais de sete viaturas.

