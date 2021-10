Mulher gravemente ferida em incêndio em Paredes

Um incêndio numa casa em Gandra, concelho de Paredes, causou este sábado um ferido grave, revelou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Com a extinção do fogo, que consumiu o quarto da casa onde se encontrava a mulher, entretanto transportada para o Hospital de São João, no Porto, os bombeiros mantiveram as buscas por suspeitar de que houvesse uma segunda vítima, procura que cerca das 14:00 foi dada como concluída.

"Não se confirma a existência de uma segunda vítima", relatou a fonte.

O alerta para o incêndio na Rua do Calvário, em Gandra, ocorreu às 10:49 e o fogo foi dado como extinto às 12:07, acrescentou.