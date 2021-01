Mulher ferida com gravidade em despiste de uma ambulância em Coimbra

Carrinha com 152 frascos de vacinas contra a covid-19 despista-se na A2. Há um ferido ligeiro

Uma doente que era transportada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Ourém (BVO) ficou esta sexta-feira ferida com gravidade quando a viatura se despistou em Coimbra, disseram à agência Lusa fontes dos meios de socorro.

O Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) informou que a ambulância, desgovernada, despistou-se, pouco antes das 14.00, e capotou a algumas centenas de metros dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), a cujo banco de urgências a ferida foi levada pelo INEM.

Por sua vez, uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra disse à Lusa que a viatura de Ourém, no distrito de Santarém, "transportava para os HUC uma mulher doente, que ia acompanhada do marido e que ficou ferida".

O acompanhante e os dois elementos dos BVO que faziam o serviço saíram ilesos do acidente, apesar de a ambulância "ter embatido no separador central da via e ter capotado lateralmente", adiantou.

O despiste ocorreu na Circular Interna de Coimbra, no momento em que a ambulância circulava no sentido ascendente.

Segundo o CDOS de Coimbra, estiveram no local meios dos BSC, Bombeiros Voluntários da cidade, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP, com 22 operacionais e oito viaturas.