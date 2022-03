Mulher de Medina deixa de ser diretora jurídica da TAP

A mulher de Fernando Medina anunciou a saída do cargo de diretora jurídica da TAP no dia em que o marido e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa tomou posse como novo ministro das Finanças.

"Vira-se hoje uma página, quatro anos após ter iniciado funções como Diretora Jurídica da TAP. Por motivos que são públicos, comuniquei hoje à Comissão Executiva a cessação das minhas funções. Termina aqui um período de grande realização profissional, marcado por transformações profundas na empresa e onde o Departamento Jurídico foi permanentemente convocado a novos níveis de desempenho", escreveu Stéphanie Silva no Linkedin.

"Quero, neste momento, deixar uma palavra especial de reconhecimento à minha equipa, que foi sempre inexcedível na entrega e profissionalismo, merecendo por mais do que uma vez o reconhecimento como equipa de excelência de que são exemplo os prémios "in-house team of the year" e "in-house counsel of the year" na categoria Travel & Tourism da Iberian Lawyer. Uma palavra também de reconhecimento a todos os administradores que ao longo destes anos renovaram e reforçaram a confiança no nosso trabalho, bem como a todos os colegas com quem tive o privilégio de trabalhar e partilhar o sentido de pertença a esta empresa única que ostenta as cores da nossa bandeira: a TAP Air Portugal", prosseguiu.

Stéphanie Silva, que trabalhava no gabinete jurídico há pouco mais de um ano, recebeu um prémio de 17 800 euros em junho de 2019, num ano em que a TAP teve prejuízos. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, qteceu duras críticas a esta entrega de prémios.