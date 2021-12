Mulher de 85 anos morre em incêndio em Espinho

Uma mulher de 85 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um incêndio numa habitação unifamiliar em Espinho, no distrito de Aveiro, informou fonte da corporação local de Bombeiros.

O alerta para o incêndio habitacional foi dado às 07:29.

Em declarações à Lusa, o adjunto do comando dos Bombeiros de Espinho, Pedro Dias, disse que quando chegaram ao local encontraram a idosa no exterior da casa, em paragem cardiorrespiratória, tendo sido efetuadas manobras de reanimação, sem sucesso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o responsável, a idosa foi retirada para o exterior da habitação pelo filho, um homem de 42 anos, que sofreu ferimentos ligeiros, por inalação de fumos, tendo sido transportado para o hospital da Feira.

Pelas 09:30 o incêndio, de causa ainda desconhecida, encontrava-se na fase de rescaldo.

No local estiveram os Bombeiros de Espinho, com seis veículos e 18 operacionais, uma viatura médica de emergência e reanimação (com dois operacionais) e a PSP, com quatro veículos e nove operacionais.