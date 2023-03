Mudança da hora. Relógios adiantam uma hora na madrugada de domingo

Na madrugada deste domingo, os relógios voltam a adiantar uma hora, marcando o início do regime de verão em Portugal. Os dias passarão a ser mais longos e haverá mais horas de sol para aproveitar juntamente com o bom tempo.

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 1:00 horas da manhã adiantamos o relógio em 60 minutos, passando para as 2:00 horas da manhã. Já na Região Autónoma dos Açores a mesma mudança acontece à meia-noite (00:00).

O atual regime de mudança da hora na União Europeia é regulado por uma diretiva que determina que todos os anos os relógios sejam adiantados e atrasados, respetivamente, uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim do regime de verão e inverno.

No entanto, a mudança de hora é um tema que há muito tempo está em debate, fazendo os especialistas questionar se fará sentido a sua continuidade tendo em conta a poupança energética e os efeitos nas rotinas dos cidadãos.

Nesse sentido, depois de um inquérito de 2018 que ditou que a esmagadora dos europeus se mostra a favor do fim da mudança da hora - em março de 2019, o Parlamento Europeu aprovou, sob proposta da Comissão Europeia, o fim desta medida nos Estados-Membros da União Europeia. Contudo, a adoção desta proposta depende ainda de uma tomada de posição que aguarda resposta do Conselho da União Europeia. Logo, continuaremos a alterar os ponteiros dos relógios.

A mudança da hora seguinte está prevista para 30 de outubro de 2023, dia em que voltaremos a atrasar os relógios uma hora, transitando para o horário de inverno.