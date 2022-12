Ex-bastonária dos farmacêuticos e médico em exclusividade no SNS vão liderar hospital

A administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, liderado nos últimos três anos por Daniel Ferro, não vai ser reconduzida. A administração tinha terminado o seu mandato em dezembro de 2021 e desde essa altura que estava em gestão, não tendo sido reconduzida nem substituída por Marta Temido. O DN sabe que o diretor clínico, Luís Pinheiro, terá pedido a demissão já há alguns meses, aceitando no entanto permanecer até que fosse tomada uma decisão pela tutela.

O novo CEO do SNS, Fernando Araújo, optou pela substituição e escolheu Ana Paula Martins, ex-bastonária dos farmacêuticos, professora e investigadora da Faculdade de Farmácia de Lisboa, conhecida também pelas suas ligações ao PSD, já que foi vice-presidente na liderança de Rui Rio.

Segundo confirmaram ao DN, Ana Paula Martins já está a constituir a sua equipa e já se sabe que escolheu um dos médicos de Santa Maria, Rui Tato Marinho, dedicado ao SNS, em exclusividade, diretor de serviço de infecciologia e conhecido pelo seu trabalho dedicado à área das hepatites virais.

Ao que apurámos, Rui Tato Marinho, que é ainda professor na Faculdade de Medicina de Lisboa e diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais, da Direção-Geral da Saúde, terá aceitado o convite de Ana Paula Martins hoje mesmo. A antiga bastonária dos farmacêuticos já terá escolhido todos os membros da nova equipa da administração do centro hospitalar.

