MP acusa chefe da PSP do núcleo de violência doméstica de... agredir e ameaçar a mulher

Um chefe da PSP do núcleo de violência doméstica foi acusado esta segunda-feira, 15 de setembro, pelo Ministério Público (MP) precisamente pelo crime de violência doméstica, avança o Expresso. O homem é suspeito de ameaçar a mulher e os sogros de morte e gabava-se, junto dos mesmos, de ser amigo de procuradores do MP, de forma a desmotivar qualquer tipo de queixas na Justiça. A acusação do MP, citada pelo Expresso, revela vários momentos de violência física e verbal, com transcrição de frases como "Vê lá se queres ficar com a tromba cheia de sangue!", "Quero-te a ti e ao menino em casa esta noite. Ou vens ou isto não corre bem! Eu mato-vos! É melhor que fujam, porque vou-vos matar!" e "Roubaram-me o miúdo! Vou aí e mato-vos a todos! Se não me diz onde está, eu corro as casas todas!".Estas ameaças foram alegadamente cometidas durante mais de uma década, antes e depois do nascimento do filho do casal.A mulher, uma advogada, chegou a fugir para casa dos pais e dormiu em hotéis, mas acabava por ceder a mensagens de teor violento que implicavam toda a família, tal como: "No outro dia sonhei que vos regava com gasolina. Vocês a suplicar pela vida."Os pais da vítima viviam igualmente "num clima de terror" e "em pânico".Após um episódio em que foi vítima de agressões, a mulher dirigiu-se à PSP e fez queixa do marido. No dia em que agentes se deslocaram à residência do casal para recolher as armas que ele detinha, numa altura em que se encontrava de baixa psiquiátrica, o agressor voltou a ameaçar a mulher, admitindo o recurso a facas. Após esse dia, por várias vezes, ameaçou: "Vou-me matar, mas não vou sozinho!".O MP acusou o suspeito, que permanece em prisão domiciliária sob vigilância eletrónica, de um crime de violência doméstica, nove crimes de ameaça, três crimes de introdução em lugar vedado ao público e um crime de ofensa à integridade física.