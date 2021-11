Morreu Rui Oliveira e Costa

Antigo deputado do PSD, professor de Ciências Políticas na Universidade Lusófona e antigo diretor da Eurosondagem, Rui Oliveira e Costa morreu nesta terça-feira, aos 73 anos. O também antigo dirigente da União Geral de Trabalhadores (UGT), que se destacou como politólogo e comentador desportivo, não resistiu a doença prolongada.

Sportinguista reconhecido, Rui Oliveira e Costa foi ainda membro do Conselho Leonino e diretor do Jornal Sporting. O clube de Alvalade já emitiu uma nota de condolências pela morte "sócio n.º 11231, antigo membro do Conselho Leonino e antigo diretor do Jornal Sporting", enaltecendo e agradecendo a Rui Oliveira e Costa "os anos de dedicação e devoção ao clube". O Sporting envia ainda, no mesmo comunicado, "as mais sentidas condolências" aos familiares e amigos.

