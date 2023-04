Morreu Óscar Soares, histórico sindicalista socialista e da CGTP

O histórico dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) e da CGTP Óscar Soares morreu na quinta-feira, aos 76 anos, vítima de doença prolongada, disse à Lusa fonte da corrente socialista da intersindical.

Em comunicado, a corrente sindical socialista da CGTP lamentou a morte de Óscar Soares, dirigente desde 1977 do SPGL, cidadão "empenhado profundamente nas causas da liberdade, democracia, direitos humanos e da justiça social" e "um dos principais dinamizadores da corrente político-sindical Intervir+".

"Nesta corrente de opinião político sindical, constituída por muitos sindicalistas com ou sem partido, mas na qual os sindicalistas socialistas possuíam uma relevante participação, o Óscar teve sempre um papel fundamental", pode ler-se na nota.

A corrente socialista da CGTP destaca que Óscar Soares "possuía elevados níveis de consciência política, visão estratégica, capacidade organizativa, dedicação à causa dos trabalhadores, combatividade sem radicalismos e uma modéstia ímpar".

De acordo com a nota, Óscar Soares foi professor na Escola Secundária Emídio Navarro, em Almada, vice-presidente do SPGL durante vários mandatos, membro do Conselho Nacional e do Secretariado Nacional da Fenprof e membro do Conselho Nacional da CGTP.

Óscar Soares foi ainda militante da corrente sindical socialista da CGTP e militante do PS.