Morreu o chef Joe Best, cozinheiro dos famosos

O chef José Besteiro, mais conhecido como Joe Best, morreu esta sexta-feira, em Beja, aos 55 anos. A notícia foi confirmada por vários dos seus amigos nas redes sociais.

Joe Best, presença assídua em programas de televisão -- por exemplo, trabalhou com Merche Romero no programa 'Grande Chef' -- era também conhecido como "o cozinheiro dos famosos", dados os seus contactos no mundo das artes, dos media, da cultura e do desporto.

Personalidades que esta sexta-feira utilizaram as redes sociais para lamentar o desaparecimento do chef. Entre eles, Nuno Markl: "Saber hoje da morte do Joe é mais um daqueles choques que nos faz pensar que alguém anda a levar sobretudo a gente boa", escreveu no Instagram:

Menos palavrosa mas talvez mais emocional foi Merche Romero, com quem o chef fez televisão. "Sem palavras, só sentimentos, escreveu".

Nascido a 26 de abril de 1966, José Besteiro detra entrada no hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, no passado dia 4, com uma pneumonia, segundo escreve o Expresso, que adianta que oficialmente, a causa da morte foi uma pneumonia por aspiração.

O chef tinha-se mudado no verão para o Alentejo, tendo mesmo fechado o espaço Estórias e Fragmentos by Joe Best restaurante, em Rio de Mouro, antes de se mudar.

Tinha o projeto de abrir um bar, no Alentejo, e publicara , quando comemorou 50 anos, o livro My name is Best, em co-autoria com o antigo jornalista Nuno Dias.

Deixa mulher e dois filhos.

O velório está marcado para sábado, na igrelha de Arroios, em Lisboa. Segue no dia seguinte para o crematório do Alto de São João.