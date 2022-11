Morreu o antigo jornalista António José Laranjeira

O consultor de comunicação e antigo jornalista António José Laranjeira morreu este domingo durante uma caminhada em Sintra. Tinha 59 anos. Ainda não foi revelado o local das cerimónias fúnebres, que deverão ocorrer em Leiria.

Natural de Leiria, Laranjeira ficou ligado à criação de dois jornais na região - o Jornal de Leiria e o Notícias de Leiria -, sendo por isso um nome incontornável da comunicação social. Foi ainda coordenador do Diário de Leiria e cronista do REGIÃO DE LEIRIA, além de ter exercido cargos de chefia no Diário Económico, Semanário Económico e Semanário.

Depois de 25 anos de carreira na Imprensa regional e nacional, em 2004, fundou a consultora de comunicação Midlandcom e desde 2020 que era gerente da World Paragraph, também vocacionada para a assessoria e publishing.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o obituário publicado no jornal REGIÃO DE LEIRIA, António José Laranjeira foi consultor nos maiores processos políticos e judiciais dos últimos anos em Portugal, como a Operação Marquês, a Operação Fizz, o Caso Tancos, o Caso GPS e o Luanda Leaks.

Segundo o perfil publicado no site da AJL&Associados, foi fundador, sócio e director-geral da consultora angolana Capital Consultores de Comunicação, entre 2013 e 2015, "tendo desenvolvido em Angola trabalho de consultadoria de comunicação, gestão de crise, assessoria mediática, organização de eventos, coaching e publishing, para, entre outros clientes, os ministérios da Indústria, das Pescas, da Construção e Obras Públicas, da Juventude e Desportos e das Finanças".