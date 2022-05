Morreu Mário Mesquita, formador de várias gerações de jornalistas

Morreu o professor universitário, jornalista e antigo diretor do Diário de Notícias Mário Mesquita.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada ao DN por fonte próxima. Mesquita integrava há vários anos o Conselho Regulador da ERC (Entidade Reguladora da Comunicação), sendo seu vice-presidente desde 2017 (ver AQUI nota de pesar). Na quinta-feira foi sujeito a uma cirurgia, morrendo esta manhã, vítima de crise cardíaca.

Pioneiro em Portugal do ensino do jornalismo e de Ciências da Comunicação, formado na Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), Mário Mesquita nasceu em Ponta Delgada a 3 de janeiro de 1950. Desde a adolescência ativista na oposição à ditadura, foi em 1973 um dos fundadores do PS. De 1975 a 1976 foi deputado constituinte eleito pelo mesmo partido.

Em 29 de Abril de 1974, como jornalista, junto a Francisco Pinto Balsemão, momentos antes de serem recebidos no Palácio da Cova da Moura, Lisboa, pela Junta de Salvação Nacional © Arquivo DN

Iniciou-se no jornalismo antes do 25 de Abril, no "República". Foi diretor adjunto do DN de 1975 a 1978 e depois diretor, 1978 a 1986. Dirigiu também o "Diário de Lisboa" (1989-1990). Voltaria ao DN em 1997 para ser, durante cerca de um ano, seu Provedor dos Leitores. Foi também colunista no Público e no Jornal de Notícias.

À direita na foto, representando em 1983 a direção do DN em Carcavelos, em mais uma edição das "Construções na areia", iniciativa do nosso jornal que durante décadas levou milhares de crianças às praias de Portugal. © Fernando Farinha/Arquivo DN

Era professor na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. Formou aqui e, primeiro, na FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) da Universidade Nova várias gerações de jornalistas. Foi também fundador do curso superior de jornalismo da Universidade de Coimbra.

A biografia que consta no site da ERC recorda vários prémios que recebeu ao longo da sua carreira profissional: prémio Artur Portela, atribuído pela Casa da Imprensa, em 1987; Prémio de Reportagem do Clube Português de Imprensa (1986); Prémio Gazeta de Mérito, concedido pelo Clube dos Jornalistas, pela atividade desenvolvida na qualidade de Provedor dos Leitores do DN (1998); e o Prémio Nacional Manuel Pinto de Azevedo Jr., na modalidade de Investigação, concedido pelo jornal O Primeiro de Janeiro, em 1999. Era doutor honoris causa pela Universidade Lusófona.

Na ERC, funcionou muitas vezes como uma voz contra a corrente maioritária. Votou vencido a deliberação do regulador que ilibou a TVI na entrevista que fez ao neo-nazi cadastrado Mário Machado. Foi autor de vários livros sobre jornalismo, o último dos quais "O estranho dever do ceticismo" (edições Tinta da China).

Em janeiro de 2015, com Mário Soares, apresentando o seu livro "Mário Soares na construção da Democracia" © Gonçalo Villaverde / Global Imagens

Em 1981, o então Presidente da República, Ramalho Eanes, agraciou-o com a Ordem do Infante D. Henrique. Foram-lhe igualmente atribuídas condecorações em França (Ordre Nationale du Mérite) e na Bélgica (Ordre Léopold II). Em 2016, a Assembleia da República declarou-o deputado honorário. Em 2017, recebeu a medalha de honra da Sociedade Portuguesa de Autores. Integrou durante cerca de dez anos a direção da FLAD (Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento).