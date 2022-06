Morreu Marilu Bueno, estrela do "Sítio do Picapau Amarelo"

Marilu Bueno morreu esta quarta-feira aos 82 anos. A atriz encontrava-se internada desde maio no Hospital Miguel Couto, na zona Sul do Rio de Janeiro, onde fez uma cirurgia ao abdómen na qual acabou por sofrer complicações.

A atriz estava internada em estado grave na Unidade de Cuidados Intensivos, onde acabou por falecer.

Marilu Bueno trabalhou durante 50 anos na televisão e participou em várias novelas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre os trabalhos estão as novelas "Alto Astral" (2014), "Eta Mundo Bom" (2016), "Guerra dos Sexos" e "Kubanacan", além dos programas "Escolinha do Professor Raimundo", "Sítio do Picapau Amarelo", "A Grande Família" e "Caça Talentos".