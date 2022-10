Morreu Manuel Marçal Pina, fundador e ex-presidente da Anafre

O fundador e ex-presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) Manuel Marçal Pina morreu na segunda-feira em Almada, com 79 anos, anunciou a instituição esta quarta-feira.

"Foi um lutador no exercício das suas funções como autarca de freguesia, no confronto político nacional e partidário, na sua afirmação como fundador da Anafre, responsabilidade que exerceu de 1989 a 1998, com especial relevo no desempenho do cargo de presidente do Conselho Diretivo", lê-se numa nota da associação, que manifesta "imenso pesar e profunda tristeza".

O funeral de Manuel Marçal Pina realiza-se na sexta-feira, pelas 10:30, no Cemitério Municipal de Vale Flores, em Almada, distrito de Setúbal.