Morreu David da Buraca, figura da restauração lisboeta

Morreu esta quarta-feira David Alves Rodrigues, conhecido como David da Buraca, dono de um restaurante com o mesmo nome no concelho da Amadora.

Natural de Ponte de Lima mas personalidade ilustração da restauração da Grande Lisboa, partiu aos 82 anos.

"É com profundo pesar, que a Direção da Casa do Concelho de Ponte de Lima teve conhecimento do falecimento do sócio fundador David José Alves Rodrigues. Um homem exemplar que tanto contribuiu para o erguer desta casa, e para com quem queremos expressar todo o nosso eterno agradecimento. Vimos por este meio também expressar as mais sentidas condolências à família e amigos. Paz à sua alma", escreveu a Casa do Concelho de Ponte de Lima nas redes sociais.

O velório realiza-se desde as 15 horas desta quinta-feira no salão da Igreja de Benfica. Esta sexta-feira, às 16.00, o corpo sai para o funeral no cemitério do Alto de São João, onde será cremado.