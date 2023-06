Moeda de 5€ distingue dinossauros da Lourinhã e entra hoje em circulação

Começa esta quinta-feira a circular a moeda de cinco euros anunciada pelo Banco de Portugal na semana passada. A Miragaia longicollum faz parte da série Dinossauros de Portugal. Esta moeda tem o valor de cinco euros e tem poder liberatório, ou seja, poderá ser utilizada em pagamentos, mas apenas em Portugal.

Francisco Costa, aluno de doutoramento em Paleontologia na Universidade Nova de Lisboa, ajudou com a revisão científica para a criação desta moeda.

O Miragaia é uma espécie de estegossauro identificado na região da Lourinhã por paleontólogos do Museu da Lourinhã, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Cambridge. O crânio deste animal foi descoberto em Miragaia, no concelho da Lourinhã.

"O Miragaia é a única espécie de dinossauro que foi descoberto em Portugal, recebeu cá o nome e levou o nome do nosso país lá para fora", explica Francisco Costa. O aluno de doutoramento destaca que o mais comum é as espécies de dinossauros serem descobertos em outros países, especialmente na América e em Inglaterra, e depois serem também encontrados em Portugal. Neste caso, o Miragaia foi descoberto e descrito em território português.

A série Dinossauros de Portugal é constituída por duas outras moedas: Dinheirosaurus Lourinhanensis, que entrou em circulação em setembro de 2021, e Lourinhanosaurus antunesi, que começou a circular em junho de 2022, ambas com o valor facial de cinco euros. As três moedas são da autoria de Joana Bruno.

O dinossauro Dinheirosaurus Lourinhanensis foi descoberto em 1993 por Isabel Mateus e Horácio Mateus. O casal encontrou vértebras e costelas deste dinossauro nas arribas da praia de Porto Dinheiro, na Lourinhã. Esta foi a primeira descoberta paleontológica do concelho.

No mesmo ano, o casal encontrou uma centena de ovos com embriões de uma nova espécie até então desconhecida, nas arribas da praia de Paimogo, que denominaram de Lourinhanosaurus antunesi.

O Miragaia longicollum é um dinossauro que se destaca por ter um pescoço muito comprido, com pelo menos 17 vértebras. "Outros estogossauros têm no máximo 12 vértebras, enquanto que o Miragaia tem pelo menos 17. Penso que teria sido uma evolução para ele chegar mais alto às copas das árvores", destaca Francisco Costa. Este dinossauro tinha ainda espinhos caudais com mais de um metro de comprimento e, segundo o estudante de doutoramento, os espinhos caudais mais compridos de qualquer animal na história do planeta Terra.

No reverso da moeda, ao centro, o dinossauro está em posição frontal com a cabeça e cauda viradas para o seu lado direito, enquanto na zona inferior está uma representação do solo e do arvoredo. O anverso (a face principal) tem em destaque as 17 vértebras.

Foram emitidos 30.000 exemplares desta moeda de coleção. A distribuição ao público é da responsabilidade das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

