Missas de sétimo dia de Rui Nabeiro este sábado em várias cidades

As missas de sétimo dia do empresário Rui Nabeiro vão decorrer este sábado, dia 25 de março, em várias localidades no país, anunciou esta quinta-feira o Grupo Nabeiro.

As cerimónias vão começar ao meio-dia no Mosteiro da Imaculada Conceição, em Campo Maior, passando também pela Igreja do Seminário Franciscano da Luz, em Lisboa, Igreja de São Luís, em Faro, Igreja da Nossa Senhora da Areosa, no Porto, entre outras.

O grupo enviou ainda uma nota de agradecimento pelas palavras e os gestos que têm recebido nos últimos dias.

"Tem sido extraordinário testemunhar a enorme dimensão de quem tocou a vida de tantas pessoas, de forma verdadeiramente inspiradora e exemplar. Continuaremos a honrar um legado ímpar de trabalho e proximidade, que nos inspira todos os dias. Sempre será parte de nós", lê-se no comunicado enviado às redações.