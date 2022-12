Ministro da Saúde recebe autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra no dia 20

O ministro da Saúde vai receber os presidentes das câmaras municipais de Setúbal, Palmela e Sesimbra no dia 20 às 19:00, afirmou aos jornalistas o edil setubalense André Martins.

Os três autarcas deslocaram-se esta segunda-feira ao ministério da Saúde por iniciativa própria, depois de não terem obtido qualquer resposta ao pedido de reunião urgente devido à falta de médicos no Hospital de São Bernardo, que integra o Centro Hospitalar de Setúbal, que motivou inclusivamente o encerramento das urgências pediátricas daquela unidade desde o início da semana passada.

Os presidentes das câmaras não foram ouvidos, mas viram o seu pedido de reunião ser satisfeito.

"Cá estaremos, porque é uma necessidade defender os interesses das populações dos nossos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra, que precisam de ter melhores condições de acesso ao Centro Hospitalar de Setúbal. Queremos contribuir e colaborar com as nossas informações, com a nossa avaliação, com a nossa sensibilidade. Contribuir para resolver estes problemas que se arrastam há vários anos", disse André Martins, à porta do ministério da Saúde, lamentando ainda assim que tudo "podia ter sido evitado se tivesse sido dado uma resposta ao pedido de uma reunião urgente".

Os três autarcas pretendem "garantias de que haverá medidas que façam um caminho para resolver definitivamente os problemas do centro hospitalar de Setúbal", incluindo um quadro de pessoal nas diversas unidades "para garantir que os serviços estão em condições de funcionar com pessoal próprio - médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico".

A Urgência Pediátrica do Hospital de São Bernardo, que pertence ao Centro Hospitalar de Setúbal, reabriu esta segunda-feira às 09:00, depois de ter estado encerrada desde terça-feira por falta de médicos, informou fonte hospitalar.