Ministro da Defesa vaiado nas celebrações do Dia do Exército

Líder do CDS-PP pede respeito pelas tradições militares

Nas cerimónias oficiais do Dia do Exército, que decorrem este domingo em Aveiro, ouviram-se vaias ao ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Um grupo de dezenas de paraquedistas organizou o protesto nas redes sociais por não poder cantar o hino "Pátria Mãe".

"Estou aqui pelos meus irmãos que foram impedidos de cantar o 'Pátria mãe', desfilar à paraquedista, marchar à paraquedista. Alguém de esquerda disse que é um grito racista e então todos pagaram por tabela. Ninguém pode expressar garbosamente em desfile", afirmou à TVI José Espinhosa, soldado paraquedista que participou no protesto, acrescentando que as tradições militares não são negociáveis e ameaçando que, na próxima vez que sejam impedido de entoar o cântico, o protesto já não será ordeiro.

"A próxima vez que isto acontecer eu irei invadir o desfile. E atrás de mim irão todos estes irmão", disse.

"O que está aqui em causa vale muito para nós. Tivemos muito suor e lágrimas para adquirir o que temos hoje, a boina verde", afirmou um outro paraquedista à SIC.

Enquanto decorriam os discursos no palanque, os paraquedistas apupavam o ministro com palavras de ordem, como "demissão", "vai-te embora", "deixa os homens cantar" e "palhaço", e erguiam as boinas, que estavam proibidos de usar.

"A nossa boina verde custou a ganhar. Nós fizemos missões em nome de Portugal e este senhor general não merece estar no lugar em que está. Isto é um insulto para os paraquedistas que perderam a vida em nome de Portugal", disse um outro manifestante ouvido pela TVI referindo-se ao Chefe do Estado Maior do Exército (CEME), general José Nunes da Fonseca.

Carlos Barbosa, representante da associação de paraquedistas de Vale d'Este, de Barcelos, explicou à Lusa que nas paradas, "toda a gente adorava ver os paraquedistas pelos cânticos e pela forma de marchar", lamentando que, agora, tenham retirado isso.

"Não podem estar a fazer isto às tropas. Estão a acabar com os paraquedistas aos bocadinhos", disse este ex-paraquedista.

"O Exército não respeita os paraquedistas nem as oerações especiais, como os fuzileiros e comandos, e querem-nos calar. Mas não vão calar. Vamos até ao fim. Os nossos cânticos, as nossas marchas hão de se manter, sempre", afirmou à RTP um outro militar que integrou os protestos.

No final da cerimónia, a PSP identificou vários dos antigos militares que se encontravam no protesto.

No final das celebrações, o ministro João Gomes Cravinho preferiu não comentar os protestos, dizendo apenas que este tinha sido "um excelente dia de celebração e de agradecimento", segundo a Lusa.

"Este foi um ano extraordinário, muito difícil para as Forças Armadas e para o exército. Esta é a oportunidade de agradecer ao exército português, para mim foi um privilégio", afirmou.

Contactada pela Lusa, a porta-voz do Exército disse desconhecer a alegada proibição ou qualquer ordem interna nesse sentido e disse que o Exército não comenta os protestos.

O hino "Pátria Mãe" diz o seguinte:

Ó Pátria Mãe

Por ti dou a vida

Há sempre alguém

Que não te quer perdida

Ó Pátria Mãe

Reza a Deus por nós

Há sempre um alguém

Nunca estamos sós

Ó Pátria eu vou partir

Por essas terras de além

Quem sabe se torno a vir

Só Deus sabe e mais ninguém

Despedida amargurada

Com mil tristezas sem fim

Daquela que é minha amada

E tanto chora por mim

Ó Pátria Mãe

Por ti dou a vida

Há sempre alguém

Que não te quer perdida

Ó Pátria Mãe

Reza a Deus por nós

Há sempre um alguém

Nunca estamos sós

Há tristezas e amarguras

Nos lares de quem vai lutar

Tristezas daquelas tão duras

Difíceis de suportar

Tantos lares desamparados

Pois falta quem lá viveu

Tantos pais torturados

Pois o seu filho morreu

Ó Pátria Mãe

Por ti dou a vida

Há sempre alguém

Que não te quer perdida

Ó Pátria Mãe

Reza a Deus por nós

Há sempre um alguém

Nunca estamos sós

Há sempre um alguém

Nunca estamos sós