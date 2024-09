Ministério acordou aumentos que podem não ser automáticos para todos os médicos

Um dia depois de o Ministério da Saúde ter assinado um acordo de valorização salarial com o Sindicato Independente dos Médicos, a confusão está de volta. Afinal, este acordo pode não ser automático para todos os profissionais, segundo a própria tutela, que está a estudar o instrumento legislativo para o aplicar. Para o SIM o acordo é só para os seus associados. Para a FNAM "tal não é possível". Um jurista especialista na área do Trabalho, contactado pelo DN, diz que a questão "é complexa" e que pode ter as duas leituras.