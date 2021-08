Militares da GNR resgatam três crias de porco vietnamita de um poço em Palmela

Três crias de porcos vietnamitas foram resgatadas de um poço, no concelho de Palmela, por militares da GNR durante uma ação de patrulhamento, anunciou a Guarda Nacional Republicana.

Um homem foi visto a atirar animais, que pareciam ser cachorros recém-nascidos, para dentro de um poço e houve quem alertasse a Guarda Nacional Republicana (GNR). Quando os militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Palmela, no distrito de Setúbal, se deslocaram ao local depararam com três crias de porcos vietnamitas.

Em comunicado, a GNR dá conta que a ação decorreu durante o patrulhamento de uma brigada do NAP na passada quinta-feira, após terem sido alertados para uma situação de abandono de canídeos recém-nascidos, junto à zona envolvente da estação ferroviária da Penalva.

Mas quando a patrulha chegou percebeu que se tratava de três crias de porquinhos vietnamitas. A ação de resgate das crias decorreu com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Palmela. E segundo a GNR, as crias já foram entregues a uma quinta pedagógica em Palmela.