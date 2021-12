Militares da GNR filmaram-se a torturar imigrantes em Odemira

Sete militares da GNR estão acusados de um total de 33 crimes relacionados com alegados maus-tratos a imigrantes em Odemira, no Alentejo. Segundo avançaram esta quinta-feira a CNN Portugal e a TVI, os agentes filmaram-se a humilhar e agredir as vítimas, trabalhadores imigrantes provenientes do sul da Ásia, principalmente do Bangladesh, Nepal e Paquistão.

As imagens, que estão na Justiça, mostram, por exemplo, uma das vítimas sujeita a tortura com gás pimenta. Numa falsa operações stop, os elementos da GNR de Vila Nova de Mil Fontes levaram um imigrante para um descampado, à noite, e torturaram-no com gás pimenta, obrigando-o a inalar pela boca e pelo nariz através do tubo do aparelho de medição de taxa de alcoolemia.

Enquanto a vítima pedia água em inglês, alguns militares da GNR riam-se e proferiam insultos: "É gás pimenta, ó animal. Filho de uma grande puta! Animal!".

Segundo a investigação da CNN Portugal /TVI, os imigrantes eram apanhadas na rua, de forma aleatória e gratuita, para gozo dos sete militares, que montavam emboscadas a pretexto de falsas operações stop e de fiscalização de trânsito. Os trabalhadores de explorações agrícolas eram depois insultados, humilhados e agredidos.

No despacho de acusação, citado pela CNN Portugal / TVI, o Ministério Público não tem dúvidas: "Faziam-no em manifesto uso excessivo de poder de autoridade que o cargo de militar lhes confere". E conclui, quanto aos motivos: "Ódio claramente dirigido às nacionalidades que tinham [as vítimas] e apenas por tal facto e por saberem que, por tal circunstância, eram alvos fáceis".

Em resposta a esta investigação, o Ministério da Administração Interna esclareceu esta quinta-feira que um dos militares da GNR já foi demitido daquela força de segurança e que outros seis militares foram suspensos de funções na sequência do mesmo caso.