Engenharia Aeroespacial no Minho tem a média mais alta. Veja as listas de colocados

Os resultados das colocações da primeira fase de acesso ao Ensino Superior já estão disponíveis. Dados apontam uma nova quebra nos colocados, como no ano passado. Medicina perdeu estatuto de curso com média mais alta. Há 37 licenciaturas sem qualquer aluno. Cursos com as médias mais baixas do país estão no Interior.