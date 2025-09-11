Menino vítima de abuso sexual por companheiro da mãe. Homem detido no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na manhã desta quinta-feira, 11 de setembro, um homem de 36 anos, de nacionalidade estrangeira, por suspeita da "prática de vários crimes de abuso sexual", ocorridos entre 2019 e 2024, em Castelo Branco. Os abusos tinham sido denunciados pela mãe do menino de 9 anos. A detenção ocorreu no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, quando o suspeito estava "a entrar em território nacional", conta a PJ em comunicado enviado às redações. Ao detido foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, após primeiro interrogatório judicial.De acordo com a polícia de investigação criminal, os abusos que foram entretanto "denunciados pela progenitora da vítima" aconteceram "em contexto intrafamiliar, sendo o suspeito, à data do início dos abusos, companheiro" da mãe da criança.Explica a PJ que, em resultado da investigação, "foi possível apurar que o suspeito, que se encontrava no estrangeiro, poderia estar em vias de regressar a Portugal". Com esta informação, ao início da manhã desta quinta-feira, "foi possível localizar o suspeito e detê-lo no aeroporto Humberto Delgado, na cidade de Lisboa, quando se encontrava a entrar em território nacional", refere a nota da PJ. "O homem foi detido em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Castelo Branco", completa esta força policial. .Homem procurado pela Alemanha detido na zona de Lisboa. É suspeito de 26 crimes de abuso sexual de crianças.Prisão preventiva para homem de 49 anos por suspeita de abuso sexual de quatro menores em Rio de Mouro