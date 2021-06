Menino de dois anos desaparecido no concelho de Idanha-a-Nova

Um menino de dois anos está desaparecido desde o início da manhã desta quarta-feira, na localidade de Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, estando as buscas a decorrer, disse à agência Lusa fonte oficial da GNR.

"Recebemos o alerta às 08:30 da manhã e, entretanto, foi montado uma operação de busca e resgate e que a esta hora [17:30] continua no terreno com um forte dispositivo", disse à Lusa o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão Jorge Massano.

Segundo este responsável, o dispositivo foi reforçado ao longo do dia e inclui drones, equipas cinotécnicas e mais de 20 militares da GNR.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Alguns populares também se juntaram às buscas que estão a decorrer numa área "bastante alargada" daquela localidade, respondendo a um apelo lançado pela mãe do menino nas redes sociais.

De acordo com a mesma fonte, o menino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa e o alerta foi dado pelos pais, agricultores biológicos, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.

Segundo a SIC Notícias, os pais terão dito que, apesar da idade, Noah tem por hábito sair de casa sozinho para ir ao encontro do país nuns terrenos agrícolas muito perto da casa onde a família reside. No entanto, a cadela que o terá acompanhado foi encontrada a meio da tarde a cerca de dois quilómetros da habitação.

Além dos militares da GNR, a Polícia Judiciária também está no local, acrescentou.