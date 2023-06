Megaoperação contra tráfico de seres humanos. Cinco detidos e centenas de imigrantes identificados

Centenas de imigrantes foram identificados e pelo menos cinco pessoas foram detidas, esta quarta-feira, no âmbito de uma megaoperação da Polícia Marítima, que está a decorrer na zona do Samouco, em Alcochete, e no Montijo, avança a CNN Portugal.

Está em causa uma rede que se dedica a apanha ilegal de amêijoa e ao tráfico de seres humanos, que abrange sobretudo cidadãos de origem asiática, segundo o canal de notícias. É ainda referido que entre os detidos há portugueses. O principal suspeito da rede que alegadamente explora imigrantes já terá sido detido, acrescenta a CNN Portugal.

A operação conta com mais de 150 agentes da Polícia Marítima, acompanhados por 60 inspetores do SEF, da Autoridade Tributária, da Unidade Especial da PSP e tem ainda a colaboração do Serviço de Informações de Segurança (SIS).

A fonte do SEF adiantou à Lusa que na operação estão 20 elementos do serviço.

Em atualização