Mau tempo na Madeira afeta continente a partir de quarta-feira

O mau tempo que vai afetar o arquipélago da Madeira entre segunda-feira e terça-feira terá impacto no continente a partir de quarta-feira, mas "não com a mesma intensidade", com chuva na generalidade do território, mas mais fraca.

"Há um sistema que vai afetar a Madeira com muita humidade vinda dos trópicos e que irá causar precipitação forte no arquipélago, daí a emissão dos avisos vermelhos para o arquipélago da Madeira e posteriormente, a partir de quarta-feira, mais quarta-feira e quinta-feira, o remanescente desse sistema irá afetar o continente, não com a mesma intensidade, mas trará alguma diferença", explicou à Lusa o meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) Pedro Sousa.

Segundo o meteorologista, o continente vai registar a partir de quarta-feira "precipitação um pouco mais generalizada, mas sem a mesma seriedade do que na Madeira".

As previsões apontam ainda para que a partir de quinta-feira o território continental regresse ao "padrão de instabilidade com aguaceiros e trovoadas espalhados um pouco por todo o país, sempre com mais incidência no interior", mas as condições meteorológicas mais para o final da semana estão dependentes do comportamento da depressão na passagem pela Madeira.

"Apesar de alguma variação, todos os dias deverá haver alguma precipitação no continente", disse Pedro Sousa, que explicou que na segunda-feira e na terça-feira se espera "uma situação mais suave do que nos últimos dias".

"Quarta-feira teremos um regime de precipitação mais extenso, mas provavelmente menos intenso e a partir de quinta-feira voltamos ao regime de aguaceiros e trovoadas", disse.

Já as temperaturas não devem registar variações significativas, com uma subida na segunda-feira e na terça-feira e o regresso aos "valores amenos" na ordem dos 25º que se têm registado no país, mais próximos dos 30º no sul do território.

O arquipélago da Madeira, para onde já foram emitidos avisos vermelhos devido ao mau tempo, vai ser afetada por um fenómeno meteorológico conhecido como 'rio atmosférico', "um termo que se refere a transportes de humidade numa faixa relativamente estreita, - daí o nome metafórico de 'rio atmosférico' -, em que há um transporte de humidade desde as baixas latitudes, de ar húmido e quente tropical até latitudes mais elevadas", explicou Pedro Sousa.

"É um fenómeno bastante comum, todos os anos existem vários episódios destes, digamos que com esta intensidade em junho não é comum nas nossas latitudes, não é comum, pode-se dizer que é pouco frequente, mesmo, daí alguma excecionalidade do evento, em especial no arquipélago da Madeira, que será a região que será mais afetada diretamente por esse sistema", disse o meteorologista.

Sete distritos do continente estão este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada, enquanto na Madeira se espera um agravamento do estado do tempo para segunda-feira com duas regiões em vermelho e outra sob aviso laranja.

Os avisos do IPMA são válidos entre o meio-dia e as 21:00 de hoje para os sete distritos do continente, nomeadamente Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Vila Real e Viseu.

O IPMA prevê a ocorrência de aguaceiros, "por vezes fortes e que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento" e trovoadas frequentes e dispersas.

No arquipélago da Madeira, a informação disponível no site do IPMA indica que as regiões montanhosas e a costa sul da ilha vão estar sob aviso laranja devido à precipitação entre as 12:00 e as 15:00 de segunda-feira, prevendo-se depois um agravamento da precipitação que fez subir o nível para vermelho, entre as 15:00 de segunda-feira e as 15:00 de terça-feira.

Proteção Civil da Madeira emite recomendações devido a previsão de forte chuva

O Serviço Proteção Civil da Madeira emitiu este domingo recomendações à população face às previsões de períodos de chuva forte que colocam o arquipélago em alerta vermelho durante 24 horas, a partir das 15:00 horas de segunda-feira.

Devido a este agravamento da situação meteorológica, a Proteção Civil recomenda, em comunicado, que sejam evitadas viagens para as zonas afetadas e a circulação por zonas onde existam prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Também pede que seja dada a devida atenção às estruturas montadas, casos de andaimes, toldos, telas e telhados, que podem ser afetadas pelas rajadas de vento e à possível queda de árvores.

Aconselha ainda uma condução defensiva, com redução da velocidade e cuidado com a formação de lençóis de água, além da desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas

No documento, a autoridade civil desaconselha igualmente os percursos pedestres, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras .

A informação quanto ao agravamento do estado do tempo tem por base os contactos estabelecidos entre o Comando Regional de Operações de Socorro e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relacionados com uma "depressão frontal complexa, formada por vários núcleos e caracterizada por forte instabilidade, deverá aproximar-se do arquipélago da Madeira" na segunda e na terça-feira, lê-se no documento.

A Proteção Civil madeirense salienta que esta situação meteorológica abrange todo o arquipélago da Madeira, estando previstos "períodos de chuva ou aguaceiros persistentes e temporariamente fortes, acompanhados de trovoada, em especial entre o fim da segunda-feira e o fim da tarde de terça-feira".

Quanto ao vento, aponta que será predominante de sul ou sudoeste, temporariamente moderado a forte (30 a 45 quilómetros/hora), a partir do fim da manhã de segunda-feira e até o fim da tarde de quarta-feira, com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros nas regiões montanhosas.

Na terça-feira e quarta-feira, as ondas serão de sudoeste na ordem dos 3,5 metros na costa sul, sendo de noroeste ate os 2,5 metros na parte norte, menciona.

O aviso vermelho, o mais grave numa escala de cinco, está emitido para a costa sul e regiões montanhosas da Madeira, sendo amarelo para a ilha do Porto Santo.

A Porto Santo Line, empresa concessionária das ligações marítimas entre as ilhas da Madeira, informou que devido às más condições meteorológicas "que põem em causa a segurança dos passageiros e do navio, a viagem de segunda-feira Porto Santo -Funchal programada para as 18:00 horas será antecipada para as 12:00".