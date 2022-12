Mau tempo: Inundações e quedas de árvore em todo o país. Porto e Braga os distritos mais afetados

A chuva forte e persistente que caiu durante a tarde desta quinta-feira em Portugal Continental provocou 137 ocorrências, com maior incidência nos distritos de Braga e Porto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Entre as 16:00 e as 21:30, Portugal Continental registou 137 ocorrências, com o distrito de Braga, com 51, e do Porto, com 48, a serem os mais afetados, explicou José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Durante aquele período estiveram envolvidos 367 operacionais, apoiados por 160 veículos, adiantou ainda.

O distrito de Vila Real também foi dos mais afetados, mas com menor incidência, sendo que o pico de ocorrências ocorreu entre as 18:00 e 19:00 e, pelas 21:30, o quadro de meteorologia adversa estava a diminuir, referiu José Costa.

Entre as principais ocorrências, registaram-se inundações, quedas de árvore e limpezas de via devido à chuva forte e persistente.

"Não há indicação de feridos até ao momento", acrescentou José Costa.