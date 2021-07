Matos Fernandes em roteiro relacionado com o bem-estar animal

O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, realiza esta sexta-feira à tarde um roteiro relacionado com o bem-estar animal. O roteiro culminará na apresentação do Programa Nacional para os Animais de Companhia, em Pêro Pinheiro. Nessa cerimónia, será assinado um protocolo para a realização de um censo de animais errantes.

No âmbito deste programa, o ministro vai visitar abrigos de animais e uma colónia de gatos assilvestrados, conhecer os programas de adoção de animais e estratégias para lidar com matilhas e ouvir as sugestões de associações de bem-estar animal e dos municípios.

Antes, Matos Fernandes vai visitar o Abrigo da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, na Quinta das Lindas, em Tercena; o Centro de Recolha Oficial de Sintra, em Algueirão-Mem Martins; e a Colónia de Olelas da Associação Animais de Rua, em Almargem do Bispo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ministro do Ambiente anunciou na terça-feira a atribuição de financiamento "na ordem dos 10 milhões de euros" para investimentos em bem-estar dos animais de companhia.